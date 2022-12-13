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Стало известно, когда откроется для посетителей цокольный этаж Дома книги
Сегодня, 14:18
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Стало известно, когда откроется для посетителей цокольный этаж Дома книги

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На цокольном этаже Дома книги появится зал, в котором покупатели смогут найти узконаправленную литературу.

На цокольном этаже Дома Книги идут ремонтные работы. Его откроют для посетителей в конце февраля. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике". 

Директор магазина Виталий Федоров рассказал, что сейчас на цокольном этаже находятся офисные помещения и склады. Пространство оформят деревом и металлом. Руководство  книжного  хочет сохранить. архитектурно-художественные элементы.

На цокольном этаже Дома книги появится зал, в котором покупатели смогут найти узконаправленную литературу. Здесь будут находиться книги по гуманитарным наукам, а также сборники, посвященные кулинарии, рукоделию, спорту, механике. Также там откроют пункт выдачи интернет-заказов. 

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Фото: ВКонтакте / Дом Книги

Теги: дом книги, невский проспект, цокольный этаж дома книги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Unloncuh Smacuabcap
Сегодня 14:33

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