Стало известно, когда откроется для посетителей цокольный этаж Дома книги

На цокольном этаже Дома книги появится зал, в котором покупатели смогут найти узконаправленную литературу.

На цокольном этаже Дома Книги идут ремонтные работы. Его откроют для посетителей в конце февраля. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Директор магазина Виталий Федоров рассказал, что сейчас на цокольном этаже находятся офисные помещения и склады. Пространство оформят деревом и металлом. Руководство книжного хочет сохранить. архитектурно-художественные элементы.



На цокольном этаже Дома книги появится зал, в котором покупатели смогут найти узконаправленную литературу. Здесь будут находиться книги по гуманитарным наукам, а также сборники, посвященные кулинарии, рукоделию, спорту, механике. Также там откроют пункт выдачи интернет-заказов.

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Фото: ВКонтакте / Дом Книги