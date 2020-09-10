Николай Цискаридзе встал на защиту Ефремова

Он не может понять, откуда у людей столько злобы и жестокости.

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе заступился за Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП. На своей странице в Instagram он высказал актеру слова поддержки и заявил, что в этом мире никто не застрахован от трагедии.

Также в своем посту Цискаридзе задался вопросом, откуда у людей столько злобы и жестокости.

"Но! Я не понимаю всей этой вакханалии вокруг. Не могу постичь, откуда столько злобы и жестокости у окружающих. И даже у очень мне знакомых людей?!", - написал артист, добавив, что Ефремову сейчас очень тяжело и больно осознавать все то, что происходит, а главное, что произошло.

К своему сообщению Николай прикрепил видео из TikTok, на котором Ефремов поет, что сядет на 10 лет. Цискаридзе заявил, что шутить с провидением нельзя.

"Буду верить, что Михаил сможет пережить этот кошмар! По крайней мере, мои молитвы с Михаилом!!!" – заключил он.

Авария, виновником которой стал Михаил Ефремов, произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением авто и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". От полученных травм водитель отечественного автомобиля скончался в больнице.

Суд признал Ефремова виновным и приговорил его к 8 годам колонии. Также с актера взыскали 800 тысяч рублей в пользу сына погибшего. Ефремова взяли под стражу прямо в зале суда.

Ранее мы писали, что Шнуров посвятил стихотворение осужденному Ефремову.

Видео: Instagram / tsiskaridzenikolay