Цискаридзе рассказал об отношении к хейтерам

Николай Цискаридзе признался, что никогда не хотел заводить страницу в соцсетях, но в современном мире без этого никуда.

В воскресенье, 25 октября, бывший артист балета и ректор академии Вагановой в Петербурге Николай Цискаридзе рассказал о своем отношении к хейтерам в соцсетях.

Артист старается ежедневно делиться на своей странице в соцсети впечатлениями за день, рассказывать различные истории балета и своей жизни, однако в комментариях его часто ругают. Цискаридзе сдерживается и не вступает в споры, но если комментатор переходит границы и оскорбляет, то артист блокирует недоброжелателя.

В интервью изданию "Собеседник" Цискаридзе признался, что не реагирует, когда кто-то оскорбляет его.

Уже давно живу по принципу: "Мне все равно, что вы обо мне думаете, я не думаю о вас вовсе". Более того, когда оскорбляют меня, мне все равно. А вот когда кого-то другого, мне становится очень неприятно отметил артист балета.

Ранее мы писали, что Николай Цискаридзе встал на защиту Ефремова.

Фото:Цискаридзе/вк