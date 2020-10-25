Николай Цискаридзе представил свою автобиографию "Мой театр"

Книга прежде всего рассказывает о профессиональном пути артиста.

Народный артист России Николай Цискаридзе представил автобиографическую книгу "Мой театр". "Петербургский дневник" рассказал, о чем эта книга.

По словам артиста, на написание произведения о себе его подтолкнул карантин и историк балета и педагог Ирина Дешкова. Помощь оказали дневниковые записи, которые Цискаридзе вел с 1985 по 2003 год.

Автор пишет о том, что с самого рождения ему предсказывали карьеру артиста балета. А главным человеком в своей жизни Цискаридзе считает маму, которая была учительницей математики и физики. Она же водила мальчика в театр и, заметив любовь сына к балету, отдала его в Тбилисское хореографическое училище.

В книге Цискариндзе рассказывает не только о своих успехах, но и неудачах, например, о первой встрече со своим учителем в Московском хореографическом училище Петром Пестовым. Они невзлюбили друг друга. В целом книгу артист посвящает больше профессиональному, а не личному.

Отдельные главы посвящены Большому театру и Академии русского балета имени Агриппины Вагановой.

Я готов послать открытку всем, кто уверял, что я не продержусь здесь и десяти дней. пишет Цискаридзе о своей работе на посте ректора Академии.

Фото: Telegram / ЦИСКАРИДЗЕ NEWS