В Петербурге состоялся кастинг "Балет будущего"

В проекте приняли участие более 70 молодых представителей различных балетных школ из 19 стран.

В Академии русского балета имени Агриппины Вагановой 11 января прошел очный тур кастинга "Балет будущего", сообщает ТАСС.

В жюри конкурса приглашены авторитетные профессионалы и директора балетных трупп, которые отберут участников и помогут им найти себя в профессии. Заслуженный артист Украины, художественный руководитель Новосибирского академического театра оперы и балета Денис Матвиенко отметил, что для России подобная практика в новинку: участников из зарубежных стран оказалось больше.

"Все артисты в труппе - они как пазлы, и иногда кого-то просто не хватает, и важно найти этот нужный пазл", - пояснил автор проекта.

По его мнению, участвуя в этом кастинге, шанс "попасть в десятку" увеличивается.

Идею проекта поддержал ректор АРБ, народный артист России Николай Цискаридзе, предоставивший для показов репетиционный зал академии. По его мнению, кастинг дает хороший шанс построить международную карьеру.

Денис Матвиенко надеется сделать данный проект ежегодным. Он убежден, что "Балет будущего" значим тем, что зародился в в стенах старейшей в России школы классического танца.

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Фото: pxhere.com.