Закрашенную галерею на переулке Радищева перенесут в другую часть Петербурга

Художник Олег Лукьянов хочет возродить закрашенную галерею в Центральном и Адмиралтейском районах.

По информации "Петербургского дневника", художник Олег Лукьянов, чью галерею на переулке Радищева осенью закрасили коммунальные службы, согласовывает с чиновниками два масштабных проекта. Автор ждет наступления теплой погоды, чтобы работать было комфортно. По мнению Олега Лукьянова, власти понимают, что городу необходимо уличное искусство, но оно должно быть законным. Переговоры ведутся не только с администрацией районов, но и с комитетом по градостроительству и архитектуре. Детали проекта пока не оглашаются.

Посмотреть на работы мастера можно в арке на Каменноостровском, 6.

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Фото: instagram.com/urbanfresco