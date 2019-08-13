Цирк на Фонтанке рассчитывает открыть двери осенью

Несмотря на отмененные мероприятия, артисты продолжают работу.

Цирк на Фонтанке надеется на то, что сможет принять зрителей уже осенью. Информация появилась в официальном аккаунте сети Instagram.

Несмотря на все отмененные мероприятия, артисты цирка регулярно проводят репетиции и придумывают новые номера с животными. Вся труппа проходит тест на наличие коронавируса.

Напомним, что цирк на Фонтанке является одним из самых старинных цирков России. Он основан в 1877 году.

Ранее мы сообщили, что в городе появился стрит-арт "Цирк с сохранением зарплаты".

Фото: "Цирк на Фонтанке / Цирк Чинизелли" / Вконтакте