Цирк на Фонтанке рассчитывает открыть двери осенью

Цирк на Фонтанке надеется на то, что сможет принять зрителей уже осенью. Информация появилась в официальном аккаунте сети Instagram.
Несмотря на все отмененные мероприятия, артисты цирка регулярно проводят репетиции и придумывают новые номера с животными. Вся труппа проходит тест на наличие коронавируса.
Напомним, что цирк на Фонтанке является одним из самых старинных цирков России. Он основан в 1877 году.
Ранее мы сообщили, что в городе появился стрит-арт "Цирк с сохранением зарплаты".
Фото: "Цирк на Фонтанке / Цирк Чинизелли" / Вконтакте
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все