Циклонический вихрь принес в Петербург дожди и снег

Сегодня днем воздух в городе на Неве прогреется до плюс 9 градусов.

В четверг, 21 мая, влияние на погоду в Петербурге окажет тыловая часть циклонического вихря. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По прогнозам синоптика, сегодня в городе на Неве будет облачная с прояснениями погода. Ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Температура воздуха днем прогреется до плюс 9 градусов, в Ленобласти потеплеет до плюс 11 градусов.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление за сутки подрастет до 764 мм рт. ст., что выше нормы.

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