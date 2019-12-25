Циклон с дождями накроет Петербург 26 августа

Температурный фон останется ниже нормы.

В четверг, 26 августа, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться передней частью атлантического циклона. При облачной с прояснениями погоде в городе пройдут небольшие дожди. Температурный фон останется ниже нормы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе сегодня прогреется до +15…+17 градусов, в Ленобласти +13…+18. Ветер подует с востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге художники поставили баню на спуске к реке Мойке.

Фото: Instagram / spb_na_linii