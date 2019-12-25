Циклон принесет в Петербург мокрый снег и аномальный холод

Температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Во вторник, 20 октября, на погоду в Петербурге окажет влияние тыловая часть циклона с центром над Республикой Коми. Его стараниями в городе на Неве будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные осадки в виде дождей и мокрого снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температурный фон сегодня окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Столбики термометров в городе поднимутся лишь до +3…+5 градусов. В Ленобласти ожидается +1…+6 градусов.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что стабильный снежный покров ожидают в Петербурге в середине ноября.

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