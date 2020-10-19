Стабильный снежный покров ожидают в Петербурге в середине ноября

В ближайшее время снег будет идти, но будет быстро таять.

В понедельник, 19 октября, в Северной столице пошел первый снег. Многие горожане успели запечатлеть покров до того, как он растаял.

Синоптик Петербурга Александр Колесов в разговоре с "Невскими Новостями" сообщил, что стабильный снежный покров ожидается в середине ноября, до этого времени снег будет быстро таять. По прогнозам, вторая половина ноября выдастся очень холодной, поэтому есть "вероятность образования постоянного снежного покрова".

Ранее мы писали, что во вторник в Петербурге пройдет мокрый снег с дождем.

Видео: Piter.TV