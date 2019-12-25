Циклон "Таня" принес в Петербург октябрьское тепло

Днем столбики термометров поднимутся до +5…+7 градусов.

В четверг, 26 ноября, метеорологические условия в Петербурге будут формироваться под влиянием теплой части циклона, названного немецкими специалистами "Таня". В такой ситуации в городе ожидается облачная погода, пройдут дожди. Температурный фон на 4-5 градусов превысит климатическую норму. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха сегодня в городе поднимется до +5…+7 градусов. В Ленобласти ожидается +3…+8 градусов тепла. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее дорожники сообщили о готовности к снегопаду в Петербурге.

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