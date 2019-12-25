Дорожники сообщили о готовности к снегопаду в Петербурге

Особое внимание уделят набережным, мостам, путепроводам, тротуарам, пешеходным переходам и социально значимым объектам.

Сотрудники петербургских дорожных служб заступили на усиленное дежурство. Подобные меры приняты в связи с прогнозируемым синоптиками мокрым снегом и гололедицей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству города.

По словам метеорологов, непогода накроет город уже в четверг. Если прогноз подтвердится, то на работу выйдут более 900 единиц специализированной техники и около 400 дворников. Особое внимание уделят набережным, мостам, путепроводам, тротуарам, пешеходным переходам и социально значимым объектам.

Дорожники выполняют весь комплекс работ по уборке города от снега и наледи. Они также следят за состоянием улично-дорожной сети.

Ранее мы писали, что в четверг в Петербурге потеплеет до +7.

Фото: gov.spb.ru