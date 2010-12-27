Цыганская пара тайком похитила восьмерых детей в Ленобласти

Ранее молодая пара уже посещала детский центр.

В Ленинградской области цыганская пара увела из детского центра восьмерых детей. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, похищение произошло 9 сентября в Анисимовском ресурсном центре Бокситогорского района. Молодая пара цыган, ранее посещавшая заведение, вновь приехала навестить детей. Пока воспитательница относила принесенные злоумышленниками гостинцы, цыгане тайком увели семерых мальчиков возрастом от 4 до 15 лет и двухлетнюю девочку.

Полиция проводит меры розыскного характера.

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