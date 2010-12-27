В Горелово цыганка "сняла порчу" с иностранки за 50 тысяч рублей

В Петербурге мигрантка стала жертвой колдуньи, укравшей дорогие украшения во время снятия порчи.

В Красносельском районе местную жительницу обманула гадалка. Женщина отдала цыганке ювелирные украшения за снятие порчи. В общей сложности пострадавшая потеряла 50 тысяч рублей.

Инцидент произошел в Горелово около 16 часов 2 мая. Жертвой аферистки стала 32-летняя гражданка Узбекистана, которая возвращалась домой. Женщину подкараулили у дома 54 корпус 4 по Красносельскому шоссе. Злоумышленница смогли убедить иностранку, что на нее наложена порча и предложила заняться проблемой. В руки мошенницы перешла 35-сантиметровая золотая цепочка, крестик и фианитовые серьги. Их воровка забрала, чтобы провести "очистку" украшений. Изделия были завернуты в платок над которыми цыганка начала что-то шептать. После обряда она приказала жертве не открывать сверток целый день. Когда же обман был раскрыт, найти мошенницу не удалось.

Делом занялись правоохранительные органы. Мигрантка описывает преступницу как женщину 50-55 лет, невысокую, в темной одежде и с крашенными темно-красными волосами.

Напомним, что Комендантский проспект застроят жилыми домами до реки Каменки.

Фото: Piter.tv