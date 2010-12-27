Комендантский проспект застроят жилыми домами до реки Каменки

В Приморском районе застроят Комендантский проспект до Каменки.

Комендантский проспект в Приморском районе Петербурга будет продлен на 700 метров в длину. Протяженность участка достигнет пересечения Глухарской улицы с рекой Каменкой. Там планируется построить жилые комплексы. Подрядчиком выступит компания Setl City.

На выбранном участке появится шестиполосная магистраль. На ней будут установлены необходимые разделители, ограждения, боковые проезды, светофоры и газоны. Объекты начнут возводиться уже в 2018 году, а завершение работ намечено на 2019 год.

Напомним, что в настоящее время Комендантский проспект заканчивается на перекрестке с Нижне-Каменской улицей. Далее до Глухарской улицы пространство не застроено.

Фото: Pixabay.com

