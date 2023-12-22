Цифровизацию системы ОМС ускорят в Петербурге

Прошлогодние расходы Фонда обязательного медицинского страхования составили 161 млрд рублей, что на 27 млрд больше, чем годом ранее.

В ходе заседания правительства Петербурга была поднята тема социально-экономического развития агломерации. Особое внимание уделено медицинской сфере в связи с высказываниями президента России Владимира Путина, который отметил необходимость повышения эффективности медицинской помощи и её совершенствования. Как отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов, властям необходимо продолжить работу по внедрению цифровых технологий в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

Градоначальник уточнил, что современные цифровые решения позволяют сократить время на прием пациентов врачами. Прошлогодние расходы Фонда обязательного медицинского страхования составили 161 млрд рублей, что на 27 млрд больше, чем годом ранее. Кроме того, уровень подушевого норматива в городе превышает федеральные цифры в полтора раза. В прошлом году он составлял 22 тыс. рублей, а теперь уже более 24,5 тыс. рублей.

Беглов подчеркнул, что город активно уделят внимание диспансерному наблюдению для людей с хроническими заболеваниями.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга за прошлый год достигли 1,147 трлн рублей.

Фото: Piter.TV