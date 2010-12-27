Что произошло в Петербурге 24 апреля: публикуем фото и видео

Piter.TV публикует будничную подборку самых значимых событий, произошедших сегодня в Петербурге.

Рабочая неделя началась для кого-то удачно, а для кого-то не очень. Как всегда не обошлось без вооруженных ограблений и драк. Однако есть и более оптимистичные новости. Например, в Петербурге готовят к реставрации памятник Николаю I, а в районе порта "Морской вокзал" завершились антитеррористические учения. Есть и весьма шокирующая новость: у самолета авиакомпании "Нордавиа" при заходе на посадку отвалилась обшивка салона. Подробнее обо всем этом читайте в будничной подборке от Piter.TV. Не забудьте посмотреть фото и видео.

1. Сегодня в Пушкине произошло дерзкое ограбление салона сотовой связи. На продавцов напала группа вооруженных грабителей. Злоумышленники, угрожая пистолетом, вынесли из магазина шесть дорогих смартфонов. Происшествие попало на видео.

2. Утром, в Калининском районе Петербурга два водителя маршрутки не смогли найти общий язык. Мужчины кавказской национальности вышли из транспортных средств и начали драться прямо на проезжей части. Шоферов не смутил даже тот факт, что пассажиры остались в салоне маршрутки.

3. У самолета авиакомпании "Нордавиа" при заходе на посадку отвалилась обшивка салона. Представляете, какой стресс пережили пассажиры, которые в этот момент находились внутри авиалайнера?

4. В Васильевском районе Петербурга, возле порта "Морской вокзал" завершились антитеррористические учения. Правоохранительные органы и специальные службы отрабатывали совместные действия по предотвращению террористических атак.

5. Перейдем к хорошим новостям. В Петербурге готовят памятник Николаю I к реставрации. Скоро объект культурного достояния Северной столицы закроют от глаз прохожих на ремонт.

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Фото: visit-petersburg.ru