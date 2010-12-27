В районе порта АО "Морской вокзал" завершились антитеррористические учения

Они закончились в 14.30.

Во вторник, 24 апреля, в Василеостровском районе Петербурга прошли антитеррористические учения. Они завершились в 14.30. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского оперативного штаба Национального антитеррористического комитета.

Учения прошли в районе морского порта акционерного общества "Морской вокзал", по адресу площадь Морской Славы, д. 1. В рамках учений правоохранительные органы и специальные службы отрабатывали совместные действия по предотвращению и дальнейшему предупреждению террористических проявлений.

В 14.30 антитеррористические учения закончились. Как сообщили в пресс-службе петербургского оперативного штаба Национального антитеррористического комитета, все ограничения на посещение территории сняты.

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