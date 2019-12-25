Что изменится в российских законах в октябре

В октябре вступают в силу законы, касающиеся налогов, вкладов, получения гражданства и сбора пожертвований.

Прекращение некоторых мер поддержки

С 1 октября ИП, которые закрыли бизнес после 1 марта, больше не будут получать максимальный размер пособия по безработице (12 130 рублей). Завершается отсрочка арендных платежей для малого и среднего бизнеса. Свое действие заканчивает мораторий на банкротства для предприятий из наиболее пострадавших отраслей.

С 1 октября снова для получения ОСАГО нужно предъявлять диагностическую карту.

Призыв

С 1 октября начинается осенний призыв в армию, в войска планируют направить 128 тысяч человек.

Соцвыплаты и зарплаты бюджетников

С 1 октября все социальные выплаты будут поступать на карты "Мир". Окончательный переход на эту систему должны были завершить к 1 июля, но из-за эпидемии сроки сдвинули на 1 октября.

С 1 октября на 3% проиндексируют зарплаты сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Также заработные платы увеличатся у судей и сотрудников силовых структур.

Налоги

С 1 октября снимаются ограничения, согласно которым зачесть переплату по налогу позволялось лишь в счет налога аналогичного вида. С начала октября зачеты можно совершать между разными видами налогов.

Маркировка

С 1 октября производители и импортеры парфюмерной продукции и фототоваров обязаны маркировать продукцию. За немаркированные товары будет наложен штраф.

Пожертвования

С 5 октября использовать стационарные и переносные ящики для пожертвований могут только некоммерческие и благотворительные организации. При этом переносные ящики могут использоваться только на массовых мероприятиях, организованных НКО. Средства будут извлекать под протокол, на счет НКО их будут зачислять в течение трех рабочих дней после извлечения. Требования не распространяются на ящики для сбора пожертвований, размещаемые религиозными организациями.

Российское гражданство

С 12 октября получение российского гражданства будет проходить по упрощенной схеме для тех иностранных граждан, чьи совершеннолетние дети уже имеют гражданство РФ.

Кальяны

В октябре вступает в силу запрет на употребление кальянов и никотинсодержащей продукции в заведениях общественного питания.

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