Дипломат объяснил происходящее не гибкой позицией Приштины.

Российский дипломат Владимир Чижов заявил о повышенном риске столкновений на границе Центральной Сербии и Косова. Постоянный представитель Москвы при Евросоюзе рассказал журналистам телеканала "Россия-24" о том, дело не в конкретном поводе на границе между сторонами (речь идет о допуске автомобилей с определенными номерными знаками). По мнению специалиста, "вопрос стоит более серьезный".

Вопрос о явном нежелании нынешних властей в Приштине выполнять те договоренности, под которыми подписались они и их предшественники. Это соглашение, своего рода гарантом исполнения которого был ЕС. Владимир Чижов, дипломат РФ

Эксперт подчеркнул, что ранее со стороны Европы и других государств предпринимались попытки урегулирования вопроса. Однако Приштина так и не изменила собственную позицию, которую Чижов считает "не гибкой".

Чижов: Москва не ждет радикальных изменений в политике ФРГ по отношению к РФ.

Фото и видео: YouTube / Россия-24