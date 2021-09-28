Чижов заявил о повышенном риске столкновений на границе Сербии и Косова

Российский дипломат Владимир Чижов заявил о повышенном риске столкновений на границе Центральной Сербии и Косова. Постоянный представитель Москвы при Евросоюзе рассказал журналистам телеканала "Россия-24" о том, дело не в конкретном поводе на границе между сторонами (речь идет о допуске автомобилей с определенными номерными знаками). По мнению специалиста, "вопрос стоит более серьезный".
Вопрос о явном нежелании нынешних властей в Приштине выполнять те договоренности, под которыми подписались они и их предшественники. Это соглашение, своего рода гарантом исполнения которого был ЕС.
Владимир Чижов, дипломат РФ
Эксперт подчеркнул, что ранее со стороны Европы и других государств предпринимались попытки урегулирования вопроса. Однако Приштина так и не изменила собственную позицию, которую Чижов считает "не гибкой".
Чижов: Москва не ждет радикальных изменений в политике ФРГ по отношению к РФ.
Фото и видео: YouTube / Россия-24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все