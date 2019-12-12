Читальные залы государственных архивов Петербурга возобновят работу с 3 августа

Попасть в архивы в течение августа можно только по записи.

С 3 августа для исследователей возобновляется работа читальных залов государственных архивов. Они будут работать в особом режиме, сообщила пресс-служба Смольного.

Посетить читальный зал можно будет только по предварительной записи. Номера телефонов можно найти на портале "Архивы Санкт-Петербурга". Удаленный заказ дел через портал пока недоступен. Кроме того, с 3 августа удаленный доступ к комплексам документов будет платным.

Использование средств индивидуальной защиты (маска и перчатки) ― обязательно. При посещении нужно будет предъявить паспорт.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Кунсткамеры появится многофункциональный научно-хранительский центр.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области