Чистая прибыль Сбербанка выросла на 1,6%

Растёт и прибыль с акций

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году выросла на 1,6%. Из материалов банка следует, что она достигла 845 миллиардов рублей.

Чистая прибыль группы от продолжающейся деятельности составила 914,8 миллиардов. При этом на обыкновенную акцию выросла на 1% в годовом выражении и составила 38,55 рублей.

Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности выросла на 9,6% и составила 41,80 рубль.

- Общий капитал группы, согласно расчетам по Базель III, составил 4,435 трлн руб. на 31 декабря 2019 года, что выше на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом, - сказано в материалах банка.

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму.