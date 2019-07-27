Число зрителей Главного военно-морского парада сократят

Посмотреть на Главный военно-морской парад в Петербурге с трибуны на Южной оградительной стенке Средней гавани Кронштадта разрешат только почетным гостям.
Телеканалы организуют трансляцию парада, чтобы ограничить количество зрителей. Напомним, что близкие к администрации президента источники сообщили, что шествие "Бессмертного полка" на день ВМФ не состоится.
Напомним, что главный военно-морской парад пройдет 26 июля, в день Военно-морского флота. 46 самых современных кораблей и подлодок прибыли с Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. В воздушной части парада будет задействовано 42 самолёта и вертолёта.
Ранее мы писали, что утром 14 июля в Петербурге прошла репетиция военно-морского парада.
Фото: Пресс-служба Южного военного округа
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