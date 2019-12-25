Шествие "Бессмертного полка" на день ВМФ не состоится

Его отменят из-за риска распространения коронавируса.

Шествие "Бессмертного полка" на день ВМФ решили не проводить, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

Шествие планируют отменить из-за риска распространения коронавируса. Собеседник издания уточнил, что в данной ситуации рисковать здоровьем горожан неприемлемо. Окончательное решение примут в начале следующей недели после консультации со специалистами Роспотребнадзора.

Ранее мы писали, что стало известно, с чем связано увеличение числа заболевших коронавирусом.

Фото: Piter.TV