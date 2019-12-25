Стало известно, с чем связано увеличение числа заболевших коронавирусом

Это связано с улучшением выявляемости.

Педседатель рабочей группы по противодействию распространения коронавирусной инфекции, гендиректор НМИЦ им. Алмазова Евгений Шляхто заявил, что увеличение числа заболевших коронавирусом в Петербурге связано с улучшением выявляемости. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что в городских стационарах уже свободной 50% коечного фонда. Вместе с тем количество занятых коек в реанимациях составляет примерно 20%. За сутки в Петербурге зафиксировали 300 новых случаев заболевания коронавирусом, и это количество ежедневно растет. Шляхто уточнил, что смертность рассчитывается на 100 тысяч населения, то, что нам показывают, такой показатель есть, но это смертность к числу выявленных, но надо считать к числу населения. То есть на сто тысяч населения показатель значительно ниже, чем в столице.

Ранее мы писали, что глава Петербурга прокомментировал рост темпов заражения коронавирусов.

Фото: Piter.TV