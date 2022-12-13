Число жертв торнадо в Арканзасе увеличилось до трех человек

Количество пострадавших и погибших регулярно уточняется.

Количество жертв торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас, увеличилось до трех. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала KFSM со ссылкой на местные власти. Ранее стало известно о том, что больше всего от стихии пострадал населенный пункт Литл-Рок. Речь идет об административном центре и наиболее густо населенном городе. Ранее было известно б одному погибшем, а также о многочисленных разрушениях и повреждениях зданий и инфраструктуры. Мэр Фрэнк Скотт заметил, что медицинскому персоналу пришлось госпитализировать 24 пациентов, пострадало свыше 600 человек. Авторы издания Arkansas Democrat Gazette со ссылкой на центр здравоохранения написала о том, что пять пострадавших остаются в критическом состоянии. Губернатор штата Сара Хакаби Сандерс объявила в регионе чрезвычайное положение. Чиновница заметила, что ее администрация не пожалеет никаких ресурсов для восстановления обычной жизни города. К ликвидации последствий стихии пришлось подключать силы Национальной гвардии. Оперативники также помогают бороться с мародерством.

По информации от Telegram-канала SHOT, без электричества в Арканзасе осталось около 70 тысяч человек. В настоящее время в регионе не хватает машин скорой помощи, поэтому людей в больницы доставляет полиция. Разрушительный ветер затронул Миссури, Теннесси, Арканзас, Индиану и Иллинойс.

В США при обрушении крыши на концерте группы Morbid Angel погиб человек, 30 пострадали.

Фото и видео: Telegram / SHOT