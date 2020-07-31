Число жертв ДТП в Крыму возросло до 9 человек

Появились уточненные данные по факту ДТП и количестве погибших и пострадавших в ДТП на трассе "Таврида" в Крыму.

Количество жертв аварии в Крыму с микроавтобусом возросло до 9

Сегодня ранее Piter.TV сообщал первые подробности о жутком ДТП с микроавтобусом в Крыму, а также публиковал первое видео с места трагедии. На тот момент было известно о 8 погибших и 4х пострадавших.

К этому часу появились уточненные данные. В больнице, несмотря на все усилия медиков, скончался тяжело раненый пострадавший. Таким образом, на данный момент в аварии погибло 9 человек, сообщает РИА Новости.

Еще 9 человек получили травмы различной тяжести, ранее сообщалось о 4. В микроавтобусе по уточненным данным находилось 18 человек. Водитель микроавтобуса скончался на месте ДТП. Среди пострадавших 2 несовершеннолетних, они находятся в Симферопольской больнице. Также среди пострадавших беременная девушка.

Авария произошла ранним утром в Белогорском районе на автодороге "Таврида", возле села Русаковка. Микроавтобус, в котором было 18 человек, ехавший из Краснодара в Севастополь, на полном ходу врезался в стоящий у обочины грузовик. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса уснул за рулем.

Фото: Mash, 112

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