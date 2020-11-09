Всего в акциях участвовало несколько тысяч человек.

Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии превысило тысячу человек. Об этом сообщили в правозащитном центре "Весна".

В списке, опубликованном на сайте центра, значатся 1 003 фамилии. Большинство задержаний произошло в Минске. Также несколько человек задержали в Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гомеле, Ляховичах.

Отметим, что в воскресенье в Белоруссии состоялась протестная акция "Марш народовластия". Вышедшие на проспект Независимости не смогли сформировать единую колонну. Всего в акциях участвовало несколько тысяч человек. Их активно задерживали и разгоняли силовики.

Ранее мы писали, что в Минске начались задержания на несанкционированных митингах.

Видео: Telegram/TUT.BY новости