Для возведения медцентра в Пушкине привлекли больше строителей

На данный момент на объекте под Петербургом работает 600 человек.

К строительству медицинского многофункционального центра под Петебургом привлекли еще больше специалистов, рассказали 20 апреля в пресс-службе Западного военного округа. На данный момент на объекте в Пушкине работает 600 человек.

Помимо учреждения в Пушкине похожие центры строят в Калининграде, Одинцове, Смоленске и Подольске, число строителей в целом увеличили почти на тысячу. Работы ведутся в три смены круглосуточно, в возведении центров участвуют специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны, инженерные и железнодорожные войска.

Отмечается, что штат новых центров организуют из числа военных фельдшеров, врачей и медсестер, которые работают, в основном, в близлежащих лечебных учреждениях. Набирать в команду будут и гражданских специалистов, изъявивших желание присоединиться к работе. Часть медиков уже прочла обучение и повысила квалификацию на базе Военно-медицинской академии в Петербурге.

Ранее мы рассказывали, что в Юкках построят многопрофильный медицинский центр.

Фото: Piter.TV