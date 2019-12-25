В Минтруда раскрыли статистику по самозанятому населению в РФ.

В Минтруде заявили, что число самозанятых в России увеличится в два раза к 2024 году. В рамках Восточного экономического форума глава ведомства Антон Котяков рассказал, что количество самозанятого населения по стране может увеличиться до 5-6 млн.

На сегодняшний день мы достигли количества 3 млн человек, которые в режиме самозанятых трудятся. В горизонте 2024 года мы все сходимся в оценке, что количество самозанятых граждан в России будет 5-6 млн. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Эксперт уточнил, что прогнозы говорят о том, что к 2030 году число самозанятых в России может достигнуть 10-11 млн человек.

В России удаленно работают порядка 2,8-3 млн человек.

Фото: Восточный экономический форум

