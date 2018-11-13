Данные получены за ноябрь 2019 года.

Число потенциально невыездных россиян-должников возросло до 25 млн. Среди них большую часть составляют злостные неплательщики алиментов. Об этом сообщили "Известия".

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве прокомментировали в ФССП

Чаще всего они проживают в Краснодаре и Красноярске, Московской, Иркутской и Кемеровской областях. Также под угрозой должники по услугам ЖКХ (2,5 млн.) , штрафам ГИБДД (13 млн. человек). Лидерами по неуплате долгов ЖКХ стали жители Пермского края. По данным коллекторов, к ним присоединяются 8 млн. должников по кредитам. Эти граждане превысили "лимит" долга в 30 тысяч рублей, а их просрочка составляет более 90 дней. Чаще всего должники в данной категории находятся в Ростовской, Московской, Свердловской, Новосибирской и Кемеровской областях.

Ранее Piter.tv писал о том, что центральный банк впервые оценил число серийных заемщиков.

Фото: Piter.tv

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