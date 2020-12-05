Число пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде превысило 20 человек

В Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, маршрутки и грузовика. Об этом информирует СУ СКР по региону.
По данным ведомства 16 октября грузовой автомобиль "Газель" при выезде с прилегающей территории столкнулся с автобусом, который в дальнейшем совершил столкновение с маршрутным такси.
В результате ДТП пострадали 24 человека, пятеро пострадавших, двое из которых являлись пассажирами, были доставлены в медицинское учреждение.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В ходе проверки сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ проверят качество оказание услуг по перевозке пассажиров.
Ранее в Анталье автобус с российскими туристами попал в ДТП.
Видео: ВК/ЧП | ДТП Нижний Новгород
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