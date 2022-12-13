Число пострадавших при теракте в петербургском кафе выросло до 33 человек

10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Стало известно, что 33 человек пострадали в результате взрыва в кафе Street Food Bar № 1 на Университетской набережной в воскресенье вечером. Об этом 3 апреля рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

Напомним, что 2 апреля около 18:00 в заведении произошел взрыв неустановленного устройства, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (известен под псевдонимом Владлен Татарский).

Возбуждено уголовное дело. На месте взрыва по-прежнему работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предварительная версия произошедшего: самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку в виде бюста Татарского в каске, которую ему вручили на встрече. Ранее мы показывали сам момент вручения статуэтки военкору Владлену Татарскому.

По данным Минздрава, число пострадавших при взрыве увеличилось до 32, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. По факту убийства общеопасным способом возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК

СК РФ: по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Петербурге задержана Дарья Трепова. Ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — убийство общеопасным способом.

Фото: piter.tv