Число пострадавших при столкновениях в Иерусалиме превысило 170

Полиция Израиля сообщала о шести раненых правоохранителях.

В понедельник, 10 мая, стало известно о том, что четырнадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает Красный Полумесяц в Иерусалиме.

Столкновения произошли в ночь на понедельник в районах Баб аль-Амуд и Шейх Джаррах. Согласно последним данным, после беспорядков четыре пострадавших были доставлены в больницу. Также полиция сообщает о шести раненых правоохранителях.

Напомним, что столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются несколько дней.

Видео: Reuters