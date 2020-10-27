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Число пострадавших при столкновениях в Иерусалиме превысило 170

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Полиция Израиля сообщала о шести раненых правоохранителях.

В понедельник, 10 мая, стало известно о том, что четырнадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает Красный Полумесяц в Иерусалиме.

Столкновения произошли в ночь на понедельник в районах Баб аль-Амуд и Шейх Джаррах. Согласно последним данным,  после беспорядков четыре пострадавших были доставлены в больницу. Также полиция сообщает о шести раненых правоохранителях.

Напомним, что столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются несколько дней.

Видео: Reuters

Теги: иерусалим, столкновения иерусалим
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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