Госпитализированы только двое пострадавших.

Число пострадавших при опрокидывании маршрутки в Омске выросло до семи человек. Об этом рассказали представители пресс-службы Минздрава по региону. Чиновники уточнили, что в транспортное средство врезался легковой автомобиль. Инцидент зафиксирован вечером 1 сентября на перекрестке. Нарушитель пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора. Ранее было известно только о четырех пострадавших. Трое из них являются пассажирами маршрутки.

Пятерых омичей доставили с места происшествия в больницу каретами скорой помощи, еще двое обратились за медицинской помощью самостоятельно позже. пресс-служба Минздрава по Омской области

В профильном министерстве уточнили, что госпитализация потребовалась двоим пациентам. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Остальные пострадавшие также получили необходимую помощь.

В Ленобласти в 2020 году смертность увеличилась на 20%.

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