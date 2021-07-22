В зоне бедствия остались 3 млн жителей.

Число погибших в результате наводнений в Хэнане возросло до 33. Об этом местным журналистам рассказали власти центральной провинции в Китае. В настоящее время спасатели смогли эвакуировать в безопасные от потопа районы порядка 256 тысяч человек. При этом в зоне бедствия остается еще свыше 3 млн человек.

Начиная с 16 июля в зоне бедствия из-за наводнений оказались 3,004 млн жителей, 33 человека погибли, восемь пропали без вести, … 256 тыс. человек эвакуированы в безопасные районы. заявление администрации провинции

Напомним, что ранее стало известно о гибели 25 жителей административного центра провинции - города Чжэнчжоу, административном центре провинции. После этого стихия забрала жизни еще четырех человек из города Гунъи. Пострадали также более 215 тысяч гектаров сельскохозяйственных территорий. Материальный ущерб государству оценивается в 12,2 млрд юаней или 188,9 млн долларов.

Число погибших в результате наводнения в Чжэнчжоу возросло до 25.

Видео: Youtube/The Sun