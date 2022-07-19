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Число погибших при столкновении двух автомобилей в Башкирии увеличилось до четырех человек

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На трассе Уфа - Оренбург столкнулись Ford Focus и Lada Largus. 

Число погибших при столкновении двух автомобилей в Башкирии увеличилось до четырех человек. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы региональной прокуратуры. Известно, что трагедия зафиксирована на 
196 километре федеральной трассы Уфа - Оренбург. Участниками ДТП стали автомобили Ford Focus и Lada Largus. 

Погибли - водитель Lada Largus 1986 года рождения, водитель Ford Focus 1992 года рождения. Погибшие пассажиры - мужчина 1952 года рождения и женщина 1960 года рождения, она скончалась в больнице.

пресс-служба прокуратуры Башкирии

Напомним, что смертельная авария произошла около пяти часов утра по местному времени (в 3 часа утра по московскому времени).Изначально сотрудники ГИБДД по региону сообщили о трех погибших и трех пострадавших в аварии. 

Один человек погиб в ДТП с участием 7 автомобилей в Москве.

Фото и видео: Вконтакте / БашДТП | Уфа и Башкортостан

Теги: ford focus, lada largus, башкирия, смертельная авария
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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