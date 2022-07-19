В МВД рассказали предварительную версию трагедии на МКАД.

Один человек погиб в ДТП с участием 7 автомобилей в Москве. Об этом журналистам рассказали представители региональных экстренных служб. Известно, что трагедия зафиксирована на территории 22-го километра МКАД с внутренней стороны. В пресс-службе правоохранительных органов объяснили, что водитель цельнометаллического фургона остановился для устранения поломки в четвертой полосе движения. Из-за этого две машины попытались совершить объезд, но столкнулись с транспортным средством. После этого был совершен наезд на водителя, который находился на проезжей части. Мужчина скончался от полученных травм.

Произошло столкновение трех автомобилей, один после ДТП загорелся. В дальнейшем в них въехали еще четыре автомобиля. Погиб один человек и двое получили травмы. источник ТАСС

Известно, что на данном участке МКАД перекрыты три полосы для движения. В районе фиксируется многокилометровая автомобильная пробка, начиная от моста через Москву-реку.

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Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК / Евгений Иванков