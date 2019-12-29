Инфекция постепенно отступает.

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2788 человек. Почти 46% заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели. Этот показатель достигает 36,117 вылечившихся пациентов. Об этом сообщили представители государственного комитета по гигиене и здравоохранению КНР.

В местных больницах на лечении остаются еще 39,919 человек. За последние сутки по стране выявлено 327 новых случаев инфицирования. За пределами провинции Хубэй заразились лишь девять местных жителей.

Ранее стали известны детали стратегии развития транспорта в РФ до 2036 года.

Видео: YouTube/ITV News