Стали известны детали стратегии развития транспорта в РФ до 2036 года

Там два сценария

Стратегия развития транспорта в РФ до 2036 года предполагает два сценария развития — базовый и консервативный. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ознакомившийся с проектом.

В базовом предусмотрены миллиардные вложения в развитие дорог и рост мобильности населения. В частности увеличат пропускную способность Байкало-Амурской и Транссиба до 180 миллионов тонн. Также будет развитие автодорожного коридора Европа — Западный Китай и коридоров Север — Юг.

По этому направлению упоминаются развитие Северного морского пути и строительство высокоскоростной магистрали "Евразия". Она должна связать Москву и Пекин.

Что касается консервативного направления, то там предлагают сохранить текущие тенденции в этом вопросе. При этом обеспечить рост показателей не удастся, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту.