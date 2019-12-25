Число подтвержденных случаев COVID-19 в России превысило восемь миллионов

За сутки в РФ умерли 998 пациентов с коронавирусом днем ранее – 997.

В России за сутки зафиксировали 34 325 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За сутки в России умерли 998 пациентов с COVID-19, днем ранее – 997. Больше всего от коронавируса умерло человек за сутки в Москве (69), Санкт-Петербурге (67) и в Краснодарском крае (38). За весь период пандемии в стране от COVID-19 скончались 223 312 человек.

За сутки в стране выявили 34 325 случаев заражения. Больше всего их выявлено в Москве (6823), Санкт-Петербурге (3097) и Подмосковье (2768). Всего за пандемию по состоянию на 18 октября выявлено 8 027 012 случаев заболевания.

Всего за сутки выздоровели от коронавируса 16 431 человек, за весь период пандемии – 7 017 055.

Ранее в пяти областях Украины ввели красный уровень эпидемической опасности из-за COVID-19.

Фото: Piter.tv