Больше трети льготников не знают ничего о преимуществах, которые им положены.

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35 процентов, т.е. чуть больше трети. Среди самых невостребованных льгот - налоговые послабления на землю и транспорт, путевки в детские и оздоравливающие лагеря.Также семьи мало используют подарки для детей из многодетных семей и возможность бесплатного посещения музеев. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на результаты всероссийского опроса Общественной палаты.

По мнению экспертов, низкие показатели говорят о неэффективной социальной политике. Ответственные лица должны информировать льготные категории о возможностях, которые у них есть. Особенно актуально вопрос стоит, если учитывать большие траты на развитие цифровых платформ.

Сейчас информирование происходит за счет стендов, официальных сайтов, соцсетей и буклетов. В ближайшее время появятся государственные сервисы на портале госуслуг, которые изменят ситуацию с осведомленность населения об их преимуществах. Аналитики добавили, что причитающиеся им льготы и пособия могут не получать почти 60 процентов россиян.

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Фото: Piter.tv

