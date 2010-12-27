Россияне считают, что в случае их смерти родные должны получить страховку размером 5,8 миллиона рублей.

В среду, 23 октября. стало известно, что россияне оценили стоимость своей жизни Об этом сообщает издание "Известия".

В рамках опроса эксперты узнали, какая сумма необходима российской семье при наступлении страхового случая или после окончания страховки на жизнь. Россияне заявили, что в случае их смерти родные должны получить страховку размером около 5,8 миллиона рублей. Примечательно, что мужчины оценили свою жизнь дороже, чем женщины.Так, самые большие выплаты назвали мужчины до 30 лет с высшим образованием.

Опрос проходил летом и осень в российских городах с населением более 500 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что совфед намерен до 1 декабря подготовить законопроект о профилактике домашнего насилия.

Фото:pixabay