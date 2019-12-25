С января по апрель сотрудники охраны 12 тысяч раз выезжали на сигналы тревожных кнопок.

Число нападений на петербургские магазины и автосервисы резко выросло, передал "РБК".

Как сообщили в пресс-службе поставщика систем безопасности Delta, с января по апрель сотрудники охранного предприятия 12 тысяч раз выезжали на сигналы тревожных кнопок.

Вызывов в магазины с запчастями для авто и автосервисы стало на 71% больше, чем в январе, а в марте на 33% больше, чем в феврале.

Помимо автосервисов, грабители стали нападать на аптеки, поликлиники, лаборатории, стоматологии и частные клиники: в марте количество вызовов на эти объекты увеличилось на 62%. На третьем месте – непродуктовые торговые точки.

Аналитики отмечают, что основная волна преступности пришлась на март, в апреле ситуация немного стабилизировалась. Эксперты предупреждают, что в ближайшие месяцы можно ожидать новый рост преступности.

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Фото: Piter.TV