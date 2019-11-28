Число изучающих русский язык в мире сократилось почти в два раза

На сегодняшний день русский язык используют в 27 странах мира, он занимает девятую строчку в рейтинге по распространению.

Число людей в мире, изучающих русский язык как иностранный, сократилось в два раза со времен распада СССР. Об этом сообщил РБК со ссылкой на доклад подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований.

На сегодняшний день русский язык используют в 27 странах мира, он занимает девятую строчку в рейтинге по распространению. Если в 90-е русский изучали 74,6 миллиона человека и 20 млн из них были не из постсоветских стран, то к 2018 году число знающих русский уменьшилось до 38,2 миллиона. При этом, 37 млн – жители бывшего СССР.

По прогнозам, к 2025 году русским языком будут владеть 215 млн человек (2,7% населения Земли).

Назвавший русский язык клоачным филолог ВШЭ отказался извиняться.

Видео: Piter.TМ; YouTube/ vad fil, Evaldas Marinskas