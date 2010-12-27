Число безработных в России за неделю увеличилось на 0,4%

Безработными в России являются 772 тысячи человек.

За неделю численность официально зарегистрированных безработных увеличилась на 0,4% и составила 772 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Количество безработных уменьшилось в 39 регионах, а вот в 41 субъекте за прошедшую неделю рост численности безработных только увеличился.

По данным на 29 мая 2019 года, суммарная численность работников, которые находятся в вынужденном отпуске, в простое по инициативе работодателя или работают не целый день, составила 102 930 человек.

Ранее россияне расскзали, что для "нормальной жизни" семьи нужно 78 тысяч рублей.