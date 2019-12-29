Петербургские чиновники определили судьбу кошек в подвалах жилых домов

На заседание Совета был приглашен главный государственный ветеринарный инспектор Санкт-Петербурга Юрий Андреев.

В Петербурге состоялось заседание Общественного совета при Государственной жилищной инспекции. На заседании решалась проблема кошек, которые живут в подвалах жилых домов.

На заседание Совета был приглашен главный государственный ветеринарный инспектор Санкт-Петербурга Юрий Андреев. На заседании было принято решение оставить кошек в подвалах, если за это выскажется большинство жильцов дома. Также коллективно будут решаться вопросы организации зон кормления, ухода за животными и поддержании территории в надлежащем состоянии.

Для этого целесообразно разработать правила содержания кошек в местах общего пользования.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в кота.

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