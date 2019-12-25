Чиновники Петербурга станут волонтёрами в хосписах и интернатах

В Москве чиновники менялись уже через 2-3 часа работы в хосписе.

Петербургских чиновников привлекут к волонтёрской работе в городских социальных учреждениях. Об этом на онлайн-конференции сообщила автор проекта ОНФ "Регион заботы" Нюта Федермессер.

Чиновники должны будут работать в хосписах, приютах, интернатах бок о бок с персоналом учреждений.

Нюта Федермессер добавила, что сама видела, как московские чиновники менялись всего после 2-3 часов работы в хосписах.

Ранее пациенты петербургского детского хосписа поздравили врачей с праздником, зачитав стихи.

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