Сериал "Мистер Робот" закроют после четвертого сезона

Премьера последнего сезона "Мистера Робота" запланирована на 2019 год.

Сериал "Мистер Робот" закроется после предстоящего четвертого сезона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Рад показать вам последнюю главу в путешествии Эллиота. Будет грустно прощаться с "Мистером Роботом", но еще печальнее будет прощаться со всеми фанатами. Спасибо, что были с нами на протяжении многих лет. Не может дождаться, чтобы разделить заключительную часть со всеми вами. Twitter Сэма Эсмейла, создателя сериала

Премьера последнего сезона "Мистера Робота" запланирована на 2019 год. Всего планируется выпустить 12 серий.

Справка: Сериал "Мистер Робот" вышел на экраны в 2015 году. Сюжет рассказывает историю хакера Эллиота Алдерсона, принимающего участие в купной кибер атаке на мировую банковскую систему. За время существования сериал неоднократно номинировался на премию "Золотой Глобус", а в 2016 году выйграл в номинцаиях "Лучший актёр второго плана мини-сериала или фильма на ТВ" и "Лучший драматический сериал".

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Фото: кадр из сериала "Мистер Робот"